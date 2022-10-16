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Evlat hasreti çeken anne, HDP'nin kızının üzerinden elini çekmesini istedi

Evlat hasreti çeken anne, HDP'nin kızının üzerinden elini çekmesini istedi
Evlat hasreti çeken anne, HDP'nin kızının üzerinden elini çekmesini istedi

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki umutlu bekleyişi devam ediyor.

Evlat hasreti çeken anne, HDP’nin kızının üzerinden elini çekmesini istedi - Tıkla İzle

3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti bin 140'ıncı gününde de sürüyor.

9 yıldır kızı Ceylan Tekin'den haber alamadığını ifade eden anne Türkan Mutlu, HDP'nin kızını kandırıp dağa kaçırdığını ileri sürdü. Çocuğunun dönmeyene kadar HDP il binasının önünden ayrılmayacağını söyleyen Mutlu, “9 yıldır kızım Ceylan'ı arıyorum. Hakkım olan evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Kızım zaten okul okuyordu. Bu zaman zarfında HDP kızımı kandırıp PKK aracılığıyla dağa kaçırdı. Bir kız çocuğunun yeri annesinin yanıdır” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli
 

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