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Evlat hasreti çeken baba: 'Ben oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum'

Evlat hasreti çeken baba: 'Ben oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum'
Evlat hasreti çeken baba: 'Ben oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum'

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 203 gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla sürüyor.

Evlat hasreti çeken baba: 'Ben oğlumu HDP ve PKK’dan istiyorum' - Tıkla İzle

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, bin 203'üncü gününde devam ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Diyarbakır'a gelen Husret Altun, oğlu Hikmet'in 15 yaşındayken bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Oğluna ‘teslim ol' çağrısında bulunan Altun, “Benim oğlum 7 senedir kaybolmuş. Oğlumun PKK'ya çalışmasını istemiyorum. Oğlumu geri versinler. Oğlum kaç onların elinden. Devletimize teslim ol. Devletimiz çok şükür büyüktür. Her tarafta devletimizin askerleri var. Kimse bir şey yapamaz. Ben oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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