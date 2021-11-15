İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlat hasreti çeken baba Demir'den oğluna çağrı

Evlat hasreti çeken baba Demir'den oğluna çağrı
Evlat hasreti çeken baba Demir'den oğluna çağrı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 805. gününde de devam ediyor.

Evlat hasreti çeken baba Demir'den oğluna çağrı - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 805. gününe girdi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Demir, "Oğlum kaç gel sizi kandırıyorlar, Türkiye'ye dönerseniz hapiste çürürsünüz diyorlar. Bak birçok arkadaşın geldi, kelepçe vurulmadan anne ve babasına teslim edildi. Sen de kaç gel teslim ol. Sen gelmeden ben buradan gitmem" dedi.

Sedat Irmak
 

İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anne, nişanlı oğlunun damatlığını 22 yıldır saklıyor Evlat nöbetindeki anne, nişanlı oğlunun damatlığını 22 yıldır saklıyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki baba HDP ve PKKya ateş püskürdü Evlat nöbetindeki baba HDP ve PKK’ya ateş püskürdü
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki babadan eylemde kararlılık vurgusu Evlat nöbetindeki babadan eylemde kararlılık vurgusu
İLGİLİ HABER
Evlat nöbeti direnişine yüreği yanık bir aile daha katıldı Evlat nöbeti direnişine yüreği yanık bir aile daha katıldı
İLGİLİ HABER
Diyarbakırda evlat nöbetine katılan annenin feryadı! Diyarbakır’da evlat nöbetine katılan annenin feryadı!
İLGİLİ HABER
HDP önündeki evlat nöbeti direnişi kararlılıkla sürüyor HDP önündeki evlat nöbeti direnişi kararlılıkla sürüyor
İLGİLİ HABER
İçişleri Bakanı Soylu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha İçişleri Bakanı Soylu: 'Evlat nöbetinde bir kavuşma daha'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki ağabey, kardeşini HDP ve PKKdan istiyor Evlat nöbetindeki ağabey, kardeşini HDP ve PKK'dan istiyor

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.