Evlat hasreti çeken baba Demir'den oğluna çağrı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 805. gününe girdi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Demir, "Oğlum kaç gel sizi kandırıyorlar, Türkiye'ye dönerseniz hapiste çürürsünüz diyorlar. Bak birçok arkadaşın geldi, kelepçe vurulmadan anne ve babasına teslim edildi. Sen de kaç gel teslim ol. Sen gelmeden ben buradan gitmem" dedi.

Sedat Irmak



İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki anne, nişanlı oğlunun damatlığını 22 yıldır saklıyor

İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki baba HDP ve PKK’ya ateş püskürdü

İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki babadan eylemde kararlılık vurgusu

İLGİLİ HABER Evlat nöbeti direnişine yüreği yanık bir aile daha katıldı