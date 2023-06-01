Evlat hasreti son bulan Esat Akdaş: 'Aileler hiçbir zaman umudunu kesmemelidir'

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 368 gündür sürüyor. Çocuklarını 4 gözle HDP önündeki çadırda bekleyen ailelerden Gülperi ve Esat Akdaş çifti, 2015 yılında 20 yaşındayken örgüt tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akdaş'a bugün kavuştu. HDP il binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Esat Akdaş, 8 yıldır çocuğu Mehmet'in peşinde olduklarını ve mücadelelerinin zaferle sonuçlandığını belirtti. Evlat nöbetindeki ailelerin hiçbir zaman umutlarını yitirmemesi gerektiğini vurgulayan Akdaş, “Allah'a şükürler olsun ki çocuğumuza kavuştuk. İnşallah HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler de çocuklarına kavuşur. Aileler hiçbir zaman umudunu kesmemelidir. Bunların (HDP) arkasında kim varsa Allah onları kahretsin. Biz devletimizin her zaman yanındayız. 8 yıldır çocuğumuzun peşindeydik ve zaferle sonuçlandı. Çocuğumuza kavuşmamız evlat nöbetindeki ailelere umut olur inşallah. Yakında umarım diğer aileler de çocuğundan haber alır. Devletimiz sağ olsun, var olsun” dedi.

Kürtçe konuşan anne Gülperi Akdaş ise “Devletimiz her daim var olsun. Bizim oğlumuz geldi, inşallah onların çocuğu da bir gün bizimki gibi gelir. Allah'ım kimseye bu derdi yaşatmasın” ifadelerine yer verdi. Teslim olan Mehmet Akdaş'ın evlat nöbetindeki ailelere de umut olduğunu ve çocukları gelene kadar oturma eyleminde kararlı olduklarını ifade eden Süleyman Aydın, oğlu Özkan Aydın'a ‘teslim ol' çağrısında bulundu. Aydın, “Evlat mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 4 yıldır evlat mücadelemizde 41 aile çocuğuna kavuşmuştu. Bugün de 42. evladımıza imza attık. Hepimiz burada umutlu ve sevinçliyiz. İnşallah darısı bizim evlatlarımızın başına olur. Evlat mücadelemiz burada kararlı bir şekilde devam edecektir. Biz burada HDP'yle mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Devletimiz de sonuna kadar terörle mücadele veriyor. Evlatlarımız bizi görüp duyuyorsa gelin güvenlik güçlerimize teslim olun” diye konuştu.

Muhammet Hüseyin İçli - Hasan Alan

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