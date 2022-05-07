Evlat nöbeti 978'inci gününde

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 978'inci gününde de devam ediyor. Evladı Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna teslim olması çağrısında bulundu.

Ödümlü, “2014'ten beri köy korucusu ve muhtar olduğum için HDP'liler beni seçtiler ve evladımı alıp götürdüler. 9 yıldır evladımla konuşamıyorum, görüşemiyorum. 2019'da ölüm haberi geldi, vicdanı olan insanlara soruyorum durumum ne kadar zor ki oğlumun ölüm haberi geldi fakat ölmüş mü ölmemiş mi bilmiyorsun 3 yıldır öyle yaşıyorum.

HDP'lilere sesleniyorum sizin yandaşlarınız kaybolduğu zaman 24 saate Hakkari'den Edirne'ye kadar yakıp yıkıyorsunuz. Benim 9 yıldır evladım kayıptır nerede size soruyorum? Siz insan mısınız, değilsiniz. Vicdan ve merhametiniz yok mu bu gariban insanların çocuklarının kanı üzerinden mecliste cirit atıyorsunuz. Ölmeyecek misiniz, ölüm var dünya malı sizi kurtarmaz öbür dünyada hesabını vereceksiniz” dedi.

Murat Başal



