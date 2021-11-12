İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlat nöbeti direnişine yüreği yanık bir aile daha katıldı

Evlat nöbeti direnişine yüreği yanık bir aile daha katıldı
Evlat nöbeti direnişine yüreği yanık bir aile daha katıldı

Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il başkanlığı önündeki nöbetine 802’nci gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir aile daha katıldı.

Evlat nöbeti direnişine yüreği yanık bir aile daha katıldı - Tıkla İzle

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il başkanlığı önündeki nöbetine 802'nci gününde de devam ediyor. Direnişe katılan yüreği yanık 242. aile evladını HDP'den istedi.

Tekirdağ'dan evladı için direnişe katıldığını belirten Cemaleddin Öngören, 23 yaşında iken 2013 yılında Dicle Üniversitesi Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi oğlu Celal'in seminere gideceği vaadiyle dağa götürüldüğünü iddia etti. Baba Öngören, “Bu eyleme yeni katıldım, 2013'te çözüm sürecinde çocuğum burada öğrenci iken seminer var diye Kerkük'e götürüldü, daha sonra PKK'ya teslim ettiler bunu HDP yaptı. Ben 2. çocuğumu da trafik kazasında kaybettim, annesinin durumu da iyi değil, onun yerine ben geldim, keşke beraber gelseydik. Geldim bu aileye katıldım, bundan sonra da bu ailelerle beraber yan yanayım. O çocuğu HDP götürdü onu alana kadar da buradayım” dedi.

İLGİLİ HABER
Diyarbakırda evlat nöbetine katılan annenin feryadı! Diyarbakır’da evlat nöbetine katılan annenin feryadı!
İLGİLİ HABER
HDP önündeki evlat nöbeti direnişi kararlılıkla sürüyor HDP önündeki evlat nöbeti direnişi kararlılıkla sürüyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbeti tutan ailelerden Meral Akşenere çağrı Evlat nöbeti tutan ailelerden Meral Akşener’e çağrı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.