Evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti eylemi kararlılıkla sürerken, eyleme katılan aile sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Kars'ta Kafkas Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken, 2014 yılında kaçırılan kızı Büşra için Gaziantep'den Diyarbakır'a gelen anne Sevil Esendemir de HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı. 7 yıldır kızından haber alamadığını belirten Esendemir, ''Malatya'ya geçiş yapacaktı, kaçırdılar kızımı. 20 yaşındaydı, 7 yıldır haber yok. Hiç görüşemedik. Üniversitede okuduğu dönemde PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü ve kızımdan bugüne kadar hiç haber alamadım. Onu çok özledim. Kızım yeğenin doğdu, teyze oldun. Kızım inşallah gelirsin, kokunu özledim. Kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol. Hiç korkma kızım. Polise, askere gidip teslim ol. Hepimiz seni bekliyoruz'' dedi.

Sevil Esendemir, kızının fotoğrafını alarak çadıra geçip diğer ailelerle birlikte nöbete başladı.

Sedat Irmak