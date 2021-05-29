Evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otelde sürüyor. Kısıtlamalardan dolayı HDP Diyarbakır il binası önüne gidemeyen ve kaldıkları otelde bekleyişlerini sürdüren ailelerden baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, Gülcan Biçer'in babası olduğunu söyledi.

“Ben buradan kızımı almadan gitmeyeceğim”

Kısıtlamadan kaynaklı kaldıkları otelin evlat nöbetin sürdürdüklerini ve kızına teslim olması için çağrıda bulunduğunu belirten baba Biçer, "635 gündür HDP il binası önünde eylemimizi sürdürüyoruz. Kısıtlamadan dolayı kaldığımız otelin bahçesinde eylemimize devam ediyoruz. Toplamda 226 aile bulunmakta ve bu eylemimiz kararlı bir şekilde sürüyor. Buradan da bütün çocuklar gelene kadar duracağız. Kızımı almak için buraya geldim. Ben buradan kızımı almadan gitmeyeceğim. Kızıma sesleniyorum, kızım ne olursa olsun gel. Devletin güvenlik güçlerine teslim ol. Kızımla birlikte olan diğer çocuklara da sesleniyorum gelin teslim olun” diye konuştu.

Sedat Irmak - Mert Günaydın

