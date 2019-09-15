Evlat nöbeti tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 13'uncu gününde 34'e yükseldi. 7 yıl önce 17 yaşında Bursa'dan kaçırılarak dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin annesi Türkan Mutlu, kızının Kobani'de olduğunu söyleyerek Irak'a gidip görüşmek istediğini fakat görüştürmediklerini söyledi. Baba hasreti çeken Şeyma okuyup öğretmen olmak ve çocuklara sahip çıkmak için, üniversite sınavına girerek Balıkesir Üniversitesini kazandı. Üniversite hayatına başlamadan dağa kaçırılan Şeyma, annesi Türkan kurtarmak için Irak'a giderek kızını kurtarmak istedi. Anne Türkan kızından haber alacağını söyleyen kişiler tarafından kandırıldı. Anne Türkan İstanbul'da kızını sorunca kızının Kandil'e gönderildiğini artık kızını aramamalarını söylediklerini dile getirildi. Çaresiz bir şekilde kızına çağrıda bulunan anne kızı dağa kaçırılmasaydı, şimdilerde öğretmen olacağını aktararak HDP İl Binası önünde eyleme katılarak kızının geri dönmesini istedi.

“Kızımı televizyonda gördüm, perişan halde”

Anne Türkan Mutlu kızını televizyonda Kobani'de olduğunu gördüğünü söyleyerek perişan halde olduğunu söyledi. Mutlu, “Kızımın adı Ceylan Tekin, soyadlarımız ayrı, Bursa'dan geliyorum kızım 7 yıldır kayıp. Kızım kaçırıldı, beynini yıkıyorlar, ilk önce iyi bir dille kendilerini yaklaştırıyorlar, sonra bir çamura giriyorlar artık kurtulmak yok. Sonra bunun üzerinden siyaset yapıyorlar. Dün akşam televizyondan izledim onların çocukları havuzlarda, tatillerde, benimki ise nerede. Kızım normalde bu ay öğretmen olacaktı, öğrenci yetiştirecekti. Kızımı televizyonda Suriye Kobani'de gördüm, kızım perişan halde. Irak'a gittim bana göstermedi, kaç saat bekledim yalvardım, bana git yarın gel dedi, bende hotelde kaldım ertesi gün gittim, beni kandırdılar. Bana 'İstanbul'da Sultanbeyli'de BDP binasına gidin oradan Ceylan'dan haber alacaksınız' dedi. Milletvekili Leyla Güven, çıkıp birkaç anneyi kandırdıklarını ve oraya gönderdiklerini söyledi, onunda evladı var, o akşam güzel sofralarda güzel yataklarda yatarken bizimkiler dışarıda yatıyor. Ben gidip onların ne şartlar altında yattıklarını gözümle gördüm. Benim okuma yazma ve siyasetle bir işim yok, benim çocuklarımın üzerinde Kürt siyaset yapmayın” dedi.

“Kızımın geleceğiyle oynamayın”

Anne Mutlu, kızını almak için yönlendirildiği il binasına giderek kızını istediğini ve kızının geleceğiyle oynamalarını söylediğini aktardı. Mutlu, “Biz evde Ceylan'a Şeyma diyoruz, ben oraya gittim kızım Şeyma'yı bırakın, dedim, beni götürün kızımın geleceğiyle oynamayın dedim. Binada bir Karslı adı Kübra, emniyette biliyor, ben orada Şeyma'ya kızdım neden beni bıraktın gittin, diye oda bana Şeyma'ya kızma saatlerce ağladığını ve orada annemi nasıl bırakırım diye ağlamış. Biri bana Şeyma'nın, adını üç ay önce Kandil'e verdiğini söyleyerek artık Şeyma'yı aramayın dedi. Anlatamıyorum, söylemek ve ifade etmek yetmiyor, ben kendi şahsım olarak bir anne olarak iki taraftan da hiçbir şey istemiyorum, kızımı istiyorum, evladımı bana versinler. Kızım eve gel sen neyin peşindesin sen öyle insan değildin, sen bana anne diyordun benim arkam yok bana sahip çıktın, benim baba tarafım yok okuyacağım kimsesiz çocuklara sahip çıkacağım diyordun. Seni Şeyma'lıktan çıkarmışlar, sen o Şeyma değildin, yalvarıyorum eve gel ablana ve abine sahip çık” diye konuştu.

Murat Başal