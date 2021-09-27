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Evlat nöbeti tutan baba Aydın HDP'li vekillere tepki gösterdi

Evlat nöbeti tutan baba Aydın HDP'li vekillere tepki gösterdi
Evlat nöbeti tutan baba Aydın HDP'li vekillere tepki gösterdi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 756'ncı gününde de devam ediyor.

Evlat nöbeti tutan baba Aydın HDP'li vekillere tepki gösterdi - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 756'ncı gününde de sürüyor.

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde beklediklerini söyledi. Aydın, "Eylemimizin 3'üncü yılına girdik, bu vatan hainlerinin kapısındayız, HDP 6 yıldır benim oğlumu dağa göndermiş, benim oğlumu getirsinler bunlar benden ne istiyorlar eşkıyamı nedirler. Gelsinler bize ne açıklama yapabiliyorlar ne de başka bir şey. Bunlar nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaklar birazda kendi Kürt ailelerine sahip çıksınlar. Bizden ne istiyorlar, 40 yıldır evimizi yıktılar, çocuklarımızı getirsinler 6 yıldır evladımdan haber alamadım, çocuklarımızı getirsinler. Bu Kandil vekillerinin kapısından kalkmayacağız, HDP milletvekilleri Kandil'i çok seviyorlarsa onlar gitsinler, neden gitmiyorlar, Türkiye'yi istemeyen oraya gitsin bizim çocuklarımızı neden gönderiyorlar. Burada Türkiye'nin dört bir yanında aileler çocuklarını istemeye geldiler. HDP sesimizi duyuncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bütün dünya sesimizi duydu HDP duymadı. Kalkmayacağız, çocuklarımızı getirsinler, getirmedikleri müddetçe buradan kalkmayacağız" dedi.

Murat Başal
 

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