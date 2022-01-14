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Evlat nöbeti tutan baba: 'Orada kalmayın, devlet size sahip çıkacaktır'

Evlat nöbeti tutan baba: 'Orada kalmayın, devlet size sahip çıkacaktır'
Evlat nöbeti tutan baba: 'Orada kalmayın, devlet size sahip çıkacaktır'

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 866. gününde devam ediyor. Oğlu için eyleme katılan Ekrem Artık, "Arkadaşlarınızla beraber devletinize ve askerinize sığının. Orada kalmayın, devlet size sahip çıkacaktır” diyerek oğluna seslendi.

Evlat nöbeti tutan baba: 'Orada kalmayın, devlet size sahip çıkacaktır' - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 866. gününde de sürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2015 yılında iş yerinden eve gitmek için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan oğulları Erhan Artık için eyleme katılan Aysel-Ekrem Artık çifti, evlatlarının PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürdü.

Baba Ekrem Artık, oğlunun nerede olduğunu bilmediğini belirterek, “Sağ mı ölü mü, ne durumda hiç bilmiyorum. Annesiyle beraber katıldık, bizim hakkımızı kim verecek. Oğlum annen hastalandı, sen gittikten sonra bütün aile perişan oldu. Orası size göre değil, çıkın gelin. Biz ekmek peşinde koşan insanlarız, sen aklı başında bir insansın, orada ne işin var. Arkadaşlarınızla beraber devletinize ve askerinize sığının. Orada kalmayın, devlet size sahip çıkacaktır” dedi.

Murat Başal
 

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