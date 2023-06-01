Evlat nöbetinde 42. buluşma sevinci

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. 996'ncı gününde oturma eylemine katılan Mehmet Akdaş'ın annesi Gülperi ve babası Esat Akdaş, çocuklarının 2015 yılında 20 yaşındayken örgüt tarafından dağa götürüldüğünü söylemişti. Baba Esat Akdaş, oğlunun gelmeye çalıştığını ancak bir türlü gelemediğini ifade ederek, “Örgüt bırakmıyor. Yeter örgütten çektiğimiz. Bundan sonra HDP kendi oğlunu göndersin. Bizim çocukları bıraksınlar. Oğlum, örgütten kaç, devlete teslim ol. HDP, PKK birlikte çalışıyor. Hep garibanın sırtından yemek yerler. Bizim çocuklar orada zorla tutuluyorlar. Örgüt, HDP istemiyoruz. Oğlum, gel artık. Gel teslim ol. 2019'da bir haber aldık. Oğlum, 'Baba beni kurtarın' dedi. Kurtarmaya çalıştık, kurtaramadık. Örgüt tekrar yakaladı. Nereye götürmüşse bizim oğlumuzu bırakın” demişti. O çağrılar ve güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla bugün Diyarbakır annelerinde 42. buluşma gerçekleşecek.

Rıdvan Kılıç

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