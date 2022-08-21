Evlat nöbetinde olan anne, 30 yıldır dağda olan oğluna seslendi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1084'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatun Yüceyurt, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Yüceyurt, “Oğlum için buradayım. Oğlum için buradan gitmeyeceğim. Gelene kadar buradayım. Şu an yaşıyorsa 44 yaşında. Aileleri gördüm ve bende bu ailelere katılıp yanlarına geldim. Oğlum Serdar neredeysen gel. Bende yaşlandım. Devletimize teslim ol. Devletimiz çok güzel, vatanımıza teslim ol. Hasretlik bitsin oğlum, yeter. 30 senedir artık çekemiyorum. Yaşlandım, seni görmeden belki ölürüm” ifadelerinde bulundu.

Rıdvan Kılıç

