İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlat nöbetindeki abla, kardeşine kaçırılma yıldönümünde seslendi

Evlat nöbetindeki abla, kardeşine kaçırılma yıldönümünde seslendi
Evlat nöbetindeki abla, kardeşine kaçırılma yıldönümünde seslendi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti bin 93’üncü gününde sürüyor. Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, bugün çok üzgün olduğunu ve kardeşimin kaçırılma yıldönümü olduğunu söyledi.

Evlat nöbetindeki abla, kardeşine kaçırılma yıldönümünde seslendi - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 93'üncü gününde.

Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, bugün çok üzgün olduğunu ve kardeşimin kaçırılma yıldönümü olduğunu anımsattı. Bozdağ, “Kardeşim 30 Ağustos'ta kandırılıp dağa gönderildi. 3 yılımız bitiyor, 4'üncü yılımıza giriyoruz. Kesinlikle ayrılmıyoruz. Kardeşimi onlardan almayıncaya kadar buradan kalkmayacağım. 4. yılımızdayız, her ne olursa gel teslim ol” dedi.

Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 5 yıldır haber alamadığını söyledi. Evladına hasret kaldığını ifade eden Elhaman, “HDP il binası önünde de 4'üncü yılımıza gireceğiz. Anneler olarak yılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Evlatlarımızı son nefesimize kadar arayacağız. O katillerden, o zalimlerden evlatlarımızı alacağız” şeklinde konuştu.

Rıdvan Kılıç
 

İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki abla, kardeşine kaçırılma yıldönümünde seslendi Evlat nöbetindeki abla, kardeşine kaçırılma yıldönümünde seslendi
İLGİLİ HABER
Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
İLGİLİ HABER
Aileler bin 85 gündür evlat nöbetinde Aileler bin 85 gündür evlat nöbetinde
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetinde olan anne, 30 yıldır dağda olan oğluna seslendi Evlat nöbetinde olan anne, 30 yıldır dağda olan oğluna seslendi
İLGİLİ HABER
HDP ve PKK mağduru aileler bin 82 gündür evlat nöbetinde HDP ve PKK mağduru aileler bin 82 gündür evlat nöbetinde
İLGİLİ HABER
HDP ve PKK mağduru aileler bin 79 gündür evlat nöbetinde HDP ve PKK mağduru aileler bin 79 gündür evlat nöbetinde

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.