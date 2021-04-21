Evlat nöbetindeki acılı anne: 'Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi'

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Aileler Ramazan ayı nedeniyle parti binası önünde oruç tutarak eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır'da oğlu Aziz Demir 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, evladının HDP tarafından dağa gönderildiğini söyledi. Anne Demir, "Oğlum için gelmişim, 1 buçuk yıldır mücadeleye devam ediyoruz, 1 buçuk yıl içinde bir sesi gelmedi bize. Oğlum Aziz neredeysen gel eve, gel güvenlik güçlerine teslim ol, orası senin yerin değil, HDP seni kandırıp götürdü, seni orada yandırdılar, benim oğlum nerEden biliyor Suriye'ye gitmeyi, götürdüler orada yaktılar yaraladılar, oğlum aziz eve gel" dedi.

Murat Başal



