İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor

Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor
Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti 860. gününde sürüyor. Terör örgütü PKK tarafından kızının zorla dağa kaçırıldığını belirten Esmer Koç, “Ben evladımı HDP ve PKK’dan istiyorum, onun için buradayım” dedi.

Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK’dan istiyor - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 860. gününde de devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

2 yıldan fazladır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, "HDP ve PKK'nın milisleri kızımı kandırıp PKK'ya verdiler. 8 yıldır aramadığım ve sormadığım kapı kalmadı. Ben evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum, onun için buradayım. Kızımı alamadan buradan asla gitmeyeceğim” dedi.

Kızına teslim ol çağrısı yaptı

Kızına teslim olması için çağrıda bulunan acılı anne Koç, “Kızım Zübeyde sen beni görüyor ve duyuyorsan gel. Gel her yerde asker, polis ve devletimiz var, gel teslim ol" diye konuştu.

Sedat Irmak
 

İLGİLİ HABER
HDPnin teröristlerin yakınlarını Meclise çıkarmasına evlat nöbetindeki ailelerden sert tepki HDP'nin teröristlerin yakınlarını Meclis'e çıkarmasına evlat nöbetindeki ailelerden sert tepki
İLGİLİ HABER
HDP mağduru ailelerin evlat nöbeti 858nci gününde HDP mağduru ailelerin evlat nöbeti 858’nci gününde
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anne Demir: Oğlumu dağda sakat ettiler Evlat nöbetindeki anne Demir: 'Oğlumu dağda sakat ettiler'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişinde 858inci günde aile sayısı 250 oldu Evlat nöbetindeki ailelerin direnişinde 858’inci günde aile sayısı 250 oldu
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anne Çağmar: Çocuklarımızı o hainlerden kurtaracağız Evlat nöbetindeki anne Çağmar: 'Çocuklarımızı o hainlerden kurtaracağız'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.