Evlat nöbetindeki acılı baba Süleyman Aydın'dan HDP'ye tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 820'nci gününe girdi.

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde beklediklerini, HDP ve PKK'dan hayır gelmeyeceğini kaydederek, 'teslim olun' çağrısı yaptı.

“HDP kepenk kapatıp kaçmakla bir yere varamaz”

HDP'nin halka hesap vermesini isteyen baba Aydın, HDP'nin tercihini kaçmakla yaptığını, kepenk kapatıp kaçmakla bir yere varılmayacağını söyledi. Aydın, “Bugün tam 820 günümüze girdik, biz kesinlikle sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. HDP milletvekilleri görüyorsunuz bir açıklama yapamıyorlar bize, hepimizden kaçıyorlar. 14-15 yaşındaki çocuklarımızı niye dağa gönderiyorlar? Biz buradan kalkmayacağız. Gelsinler, çocuklarımızı getirsinler. Bunlar diyorlar ki biz Kürt için mücadele veriyoruz ama görüyorsunuz Kürt'ün çocuklarını dağa gönderiyorlar, maalesef sessiz kalıyorlar. Getirsinler çocuklarımızı, bizden ne istiyorlar, biz buradan kalkmayacağız. Görüyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanından anne ve babalar burada evlatlarını istiyorlar. Ama maalesef görüyorsunuz HDP tercihini kaçmakla yaptı, kepenk kapatıp kaçmakla bir yere varılmaz. Gelsinler, bu halka hesap versinler, bu halktan neden kaçıyorlar? Devletimiz zaten büyük bir devlettir, çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar. Allah bin sefer Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan razı olsun, mücadelemiz gittikçe sonuç da veriyor. 33 tane evladımızı kurtardılar, hepimiz burada umutluyuz. İnşallah darısı bizim çocukların başına olur. Eğer çocuklarımız da sesimizi duyuyorsa; oğlum güvenlik güçlerine teslim olun. Bu HDP, PKK'dan bize hayır gelmez, gelin oğlum, sizi orada korkutuyorlar, size diyorlar, devlet size işkence eder, devlet sizi hapse atar. Kesinlikle oğlum, işkencenin büyüğü PKK'da vardır. Kesinlikle devlet kimseye işkence etmiyor. Gelin oğlum, devletimizi şefkatli kollarına teslim olun. Anne ve babaları kucağınıza artık dönün, biz buradan kalkmayacağız, sonuna kadar bu mücadelemizi devam edeceğiz. Artık HDP milletvekillerini de vicdanına davet ediyoruz. Onlarda da biraz vicdan varsa gelirler, bizim yanımızda otururlar ve istifalarını verirler ve Kürt halkına sahip çıkarlar. Gerçekten cesaretleri varsa buna, Kürt halkının çocuklarını PKK'den isterler. Biz buradan kalkmayacağız” dedi.

Murat Başal



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