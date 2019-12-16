Evlat nöbetindeki aile sayısı 105'inci gününde 58'e yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 105'inci gününe 58'e yükseldi. 2011 yılında anne ve babasının boşanmasıyla dayısının yanına yerleşen ve iddiaya göre dayısının HDP aracılığıyla18 yaşında Kocaeli'de lise son sınıf öğrencisiyken dağa gönderilen Gamze Laçin'in babası Mehmet Laçin, kızının 10 yıldır dağda olduğunu söyledi. Laçin, "Eşimin tarafı ailecek PKK sempatizanı olduğu açıkça belliydi, bundan dolayı çocuklarımı bunlardan uzak tutma gayreti içerisindeydim. Eşimle aramızda bundan dolayı münakaşa çıktı, eşimin ağabeyi 50 yaşına kadar defalarca askerlikten kaçtı, devlete askerlik yapmıyordu. Ben bunun farkındaydım, bu yüzden eşimle tartışmam oluyordu, daha sonra gelip eşimi aldı yanına götürdü. Ben bu arada boşanma davası açtım, davada hakime çocuklar annesini ister haklı olarak dedim, fakat benim çocuklarım annesinde kalırsa PKK alır dedim. Hakim haydi oradan dedi, eşin senden ayrılıyor diye öylemi söylüyorsun dedi.

Kızım lise son sınıfında üniversite sınavlarına girdi, bilgisayardan o sınav sonucunu aldım, yüksek puan almış bende o heyecanla okul yönetimini arayarak teşekkür ettim. Okul yönetimi bana, neden teşekkür ediyorsun senin kızın okula gelmiyor dedi. Dünya yıkıldı başıma, siyasete bulaşmak üzeredir dediler. Ben çıktım gittim Kocaeli'ne kızımı bulamadım, mahalle muhtarı HDP partisinde bulursun dedi. Kızımı partide yakaladım, dedim senin burada işin ne, 3 ay önce baba beni bu liseden al burada bölücülük konuşuyorlar diyen sen değil miydin dedim. Şimdi ne oldu katıldın bu bölücülere, yok baba öyle bir şey yok dedi.

Partiye gittim bağırıp çağırınca atılar beni dışarıya, yasal partiyiz dedi. Ben aşağıya inince parti sokağında yürürken başıma yığıldılar, bir gözümü açtım baktım hastanedeyim meğerse vatandaş polise haber vermiş, polis gelip beni hastaneye götürmüş, darp raporu almışlar ve darp raporu sonrası beni darp edenleri yakalamış, 1 kadın 3 erkek polis karakoluna getirildiler ve ifadeleri alındı. Meğerse bunlar beni takip etmiş mahkeme sonucunda 2 yıl ceza aldılar. Ben bunun üzerine gidip eşimin ağabeylerini şikayet ettim. Ben kızımı bir yere getireyim diye memleketten terörden kaçtım, dayıları ise örgüte verdiler. Ben İzmir'e evime döndüm, aradan 10 gün sonra Terörle Mücadele ekipleri telefonla beni aradı, kızımın 3 kişi ile Hakkari sınırı üzerinden dağ kadrosuna gönderilmiş" diye konuştu.

"Ben bunun hesabını soracağı"

Baba Mehmet Laçin, kızının iddiaya göre dayısı tarafından dağa kaçırıldıktan sonra annesini teselli etmek için Kocaeli'den Diyarbakır'a gönderilerek Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatıldığını savundu. Laçin, “Daha sonra kızım dağa gönderildikten sonra eşim Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı. Ben bunu ispatlamak için dava açtım, dedim ki kızımın dayısı kızımı dağa gönderme karşılığında eşimi teselli etmek için Diyarbakır'da belediyede sana iş ayarladım, işe başla demiş. Araştırmalar sonucunda eşimi işten çıkardılar. Ben kızıma gelinlik giydirme hayali kurarken, benim kızıma silah yüklediler, ben bunun hesabını sormak zorundayım" şeklinde konuştu.

Evlat nöbetinin 98'inci gününde Hatice Ceylan, yaklaşık 2 aylık nöbeti sonrası dağdan kaçan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşmuştu.

Murat Başal