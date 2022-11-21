Evlat nöbetindeki aile sayısı 332'ye yükseldi

3 Eylül 2019 yılında PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı Erzurum'dan bir ailenin daha katılımıyla 332 oldu. Kızı Arzu'nun 2015 yılında 15 yaşındayken PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen baba Cemal Adıgüzel, eşi Bedia Adıgüzel ile HDP il binasının önüne gelerek oturma eylemine dahil oldu.

Muhammet Hüseyin İçli - Murat Başal

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