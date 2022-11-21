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Evlat nöbetindeki aile sayısı 332'ye yükseldi

Evlat nöbetindeki aile sayısı 332'ye yükseldi
Evlat nöbetindeki aile sayısı 332'ye yükseldi

Çocuklarının PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 176’ncı gününde kararlılıkla devam ederken, bir ailenin daha katılımı ile evlat nöbetindeki aile sayısı 332'ye yükseldi.

Evlat nöbetindeki aile sayısı 332’ye yükseldi - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 yılında PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı Erzurum'dan bir ailenin daha katılımıyla 332 oldu. Kızı Arzu'nun 2015 yılında 15 yaşındayken PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen baba Cemal Adıgüzel, eşi Bedia Adıgüzel ile HDP il binasının önüne gelerek oturma eylemine dahil oldu.

Muhammet Hüseyin İçli - Murat Başal

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