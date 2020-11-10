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Evlat nöbetindeki aileler Atatürk'ü andı

Evlat nöbetindeki aileler Atatürk'ü andı
Evlat nöbetindeki aileler Atatürk'ü andı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler, Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümünde andı.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler, saygı duruşunda bulunarak, açıklama yapıp Atatürk'ü andı.

Aileler adına konuşma yapan Süleyman Aydın, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışlarının 82'nci yıl dönümü olduğunu söyledi. Atatürk'ü, saygı ve sevgiyle andıklarını, ülkeyi, Türk, Kürt, Laz demeden hep birlikte kurduklarını belirten Aydın, "Bu ülkenin topraklarında hepimizin kanı vardır. Ezelden beri düşman işgaline karşı omuz omuza mücadele verdik. Bundan sonra da geçmişte olduğu gibi, birlik ve beraberlik içinde, içte ve dışta düşmanlara karşı olacağız. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bıraktığı mirasını sürdürmeye devam edeceğiz. Bu ülke uğruna can vermiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Konuşmaların ardından aileler, saygı duruşunda bulundu.

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