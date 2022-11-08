Evlat nöbetindeki aileler çağrıda bulunuyor, yeni aileler nöbete dahil oluyor

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Bin 163 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu.

2014 yılında 34 yaşındayken kardeşi Murat Sefil'in HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ağabey Muharrem Sefil, Erzincan'dan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine dahil oldu. Sefil,“2014 yılında kardeşim HDP'liler tarafından dağa kaçırıldı. Şu anda kardeşimin nerede olduğunu bilmiyoruz. Kardeşim eğer beni duyuyorsan, nerede olursan ol, askerimizi ve polisimizi gördüğün yerde teslim ol. Ben kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşimizi nasıl götürdülerse öyle de geri istiyoruz. Annem ve abim onun özlemiyle vefat etti” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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