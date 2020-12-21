Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, 476'ncı gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın 476 gündür HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

"Ben oğlumu HDP'den de CHP'den de istiyorum"

HDP il binası önündeki eylemlerinin 1 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini kaydeden acılı baba Aydın, "HDP'liler oğlum 15 yaşındayken kandırdılar ve sonra dağa gönderdiler. Bu HDP'de hiç vicdan yoktur. HDP 14-15 yaşındaki çocukları kandırıp dağa gönderiyor ve maalesef HDP'yi destekleyen insanlar var. HDP'yi CHP de destekliyor. Biraz ellerini vicdanlarına koysunlar ve burada bulunan anneler ile babaların feryatlarını duysunlar. Eylemimiz 1'inci yılını çoktan doldurdu. CHP ve HDP neden gelip buradaki ailelerin sorunlarını dinlemiyor. Ben oğlumu HDP'den de istiyorum, CHP'den de istiyorum. HDP ve CHP milletvekillerinin çocukları bir saat eve gelmez ise ne yaparlar diye onlara soruyorum? Burada aileler 4 ve 5 yıldır çocuklarından bir haber alamıyorlar" dedi.

Çocukların artık dağa gitmediğini belirten baba Aydın, “Biz burada eylem yaptığımız için HDP ve onun yandaşları 14-15 yaşındaki çocukları artık dağa kaçıramıyorlar. HDP ile PKK eylemimizden büyük bir rahatsızlık duyuyor. Biz burada eylemimizde kararlıyız ve kesinlikle hiçbir yere gitmiyoruz. HDP barışı istiyor ise barış hemen yanlarında duruyor. Bu çadır barış çadırıdır, gelsinler gerçekten samimiler ise açıklama yapsınlar ve çocuklarımızı PKK'dan istesinler. Yoksa biz kesinlikle buradan hiçbir yere gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç