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Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 771'inci gününde de devam ederken, Siirt’in Şirvan ilçesinde 2014 yılında köy koruculuğu ve muhtarlık yapan baba Nurettin Ödümlü, “Ben devletimi sevdiğim için terör örgütü benim oğlumu zorla dağa kaçırdı” dedi.

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 771'inci gününde de sürüyor. Oğlu Yusuf'un 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, 771 gündür HDP önünde eylem yaptığını söyledi.

Oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını savunan ve "2014 yılının 7'nci ayında benim çocuğumu kandırarak dağa götürdüler. Ben çocuğumu istiyorum, evladımı istiyorum. Ben devletimi sevdiğim için oğlumu kaçırdılar, dağa götürdüler. Ben oğlumu almadan da bu eylemden vazgeçmeyeceğim" diyen baba Ödümlü, oğluna seslenerek, "Dön gel güvenlik güçlerine teslim ol” dedi.

Sedat Irmak
 

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