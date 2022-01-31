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Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını PKK'dan almakta kararlı

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını PKK'dan almakta kararlı
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını PKK'dan almakta kararlı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 883. gününde de devam ediyor.

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını PKK’dan almakta kararlı - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 883. gününde de sürüyor. Evlatlarını almakta kararlı olan aileler, soğuk havaya rağmen çocuklarının yolunu gözlüyor.

Adana'da kaldıkları dönemde kaçırılarak götürülen kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdüren baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, kızı Gülcan Biçer için eyleme devam ettiğini ve 'teslim ol' çağrısı yaparak evladını beklediğini yineledi.

“Çekinmeyin, korkmayın ve onların yalanlarına kanmayın”

Dağda bulunan bütün çocuklara teslim olmaları için çağrıda bulunan baba Biçer, "3 yıla yakındır HDP il binası önünde eylem yapıyoruz ve eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. Kesinlikle çocuklarımız gelmeyene kadar biz, buradan ayrılmayacağız. Dağdan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan 34 çocuk şu anda ailesinin yanındadır. Dağda bulunan bütün çocuklara sesleniyorum. Çekinmeyin, korkmayın ve onların yalanlarına kanmayın. Kaçın gelin güvenlik güçlerine teslim olun” dedi.

Sedat Irmak
 

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