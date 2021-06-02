Evlat nöbetindeki aileler: 'HDP'liler olmasa kimse dağa çıkmaz'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 639'uncu gününde sürüyor. Evladı Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna seslenerek teslim olmasını istedi. Ödümlü, "2 yıldır buradayız, HDP evladımı kandırıp dağa götürdü, ben köy korucusu, muhtar ve AK Partili olduğum için. HDP'liler olmasa kimse dağa çıkmaz, artık yeter. HDP'lilere sesleniyorum, siz de öleceksiniz, öbür dünya sonsuz, dünya malı için fakir fukaranın evladını göndermeyin. Sizin de evladınız var, ben evladımı istiyorum, 2 yıldır ölmüş diyorlar biz bir hayalle yaşıyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı, Allah için bu işi bıraksınlar, evladımız gelmeyene kadar burayı terk etmeyeceğiz, aileler gittikçe çoğalıyor sonuna kadar buradayız, gerekirse Türkiye'nin her yerinde başlatacağız bu eylemi” dedi.

Murat Başal