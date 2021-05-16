Evlat nöbetindeki aileler tam kapanma döneminde de eylemlerini sürdürdü

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 17'nci gününde de eylemlerine kaldıkları otelde devam etti. Kısıtlamalardan dolayı HDP Diyarbakır il binası önüne gidemeyen ve kaldıkları otelde bekleyişini sürdüren ailelerden Lokman Çiftçi, Hakkari'de 9 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemini sürdüreceğini söyledi. Baba Çiftçi, "Oğlum inşallah Kurban Bayramı'nda yanımızda olur, biz de çifte bayram yaşarız. Oğlum gelmediği sürece biz burada eylemimizi kararlılıkla devam edeceğiz. Ben buradan oğluma da sesleniyorum, ne olursan ol dön ve devlete teslim ol" dedi.

Sedat Irmak - Murat Başal

