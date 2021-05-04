Evlat nöbetindeki aileler tam kapanma sürecini de çocuklarının yolunu gözleyerek geçiriyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 610'uncu gününe girdi. Aileler İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla kaldıkları otelin bahçesinde ailelerle birlikte bekleyişini sürdüren inşaat işçisi Celil Begdaş, 2 yıl önce Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf (16) için evlat nöbetini sürdürüyor.

"Ya bizim ölümümüz olacak ya da çocuklarımız gelecek"

Oğlunun dağa kaçırılmasında tek sorumlunun HDP olduğunu belirten Begdaş, “Benim oğlumun yarın 2'nci yılı doluyor. 2 yıl önce oğlum HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Gördüğünüz gibi kısıtlamadan dolayı biz eylemimizi hastalık demeden çamur demeden kaldığımız otelde devam ediyoruz. Çocuklarımızın peşindeyiz ve evlatlarımız gelinceye kadar biz buradan kalkmayacağız eylemimizi sonlandırmayacağız. Ya bizim ölümümüz olacak ya da bizim çocuklarımız gelecek. Çocuklarımızı almadan HDP'nin önünden de asla gitmeyeceğiz. Şimdi şerefli yol diyerek dağın yolunu gösteriyorlar, bence en şerefsiz yol orasıdır. En şerefli yol ise Türkiye'dir. Orada ne işleri var, dağda şerefli yol mu olur, en şerefsiz yoldur orası" dedi.

Sedat Irmak