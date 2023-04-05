Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına ‘teslim ol' çağrısı

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 311 gündür devam ediyor. Anne Güzide Demir, gözyaşları içinde oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti. Demir, “Aziz için buradayım. 4 senedir burada eylemimizi sürdürüyoruz. Oğlum gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız. Senin hayallerini çaldılar. Gel, devlete teslim ol” dedi.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli

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