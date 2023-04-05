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Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına ‘teslim ol' çağrısı

Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına ‘teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına ‘teslim ol' çağrısı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler, gözyaşları içinde çocuklarına “teslim ol” çağrısında bulundu.

Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına ‘teslim ol’ çağrısı - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 311 gündür devam ediyor. Anne Güzide Demir, gözyaşları içinde oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti. Demir, “Aziz için buradayım. 4 senedir burada eylemimizi sürdürüyoruz. Oğlum gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız. Senin hayallerini çaldılar. Gel, devlete teslim ol” dedi.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli

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