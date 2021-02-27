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Evlat nöbetindeki ailelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlattığı pasta, Çocuk Evine gönderildi

Evlat nöbetindeki ailelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlattığı pasta, Çocuk Evine gönderildi
Evlat nöbetindeki ailelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlattığı pasta, Çocuk Evine gönderildi

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan evlat nöbetindeki ailelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67’inci yaş gününü kutladıktan sonra hazırladıkları pasta Diyarbakır Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evindeki çocuklara gönderildi. Çocuklar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayıp pastayı gönderen ailelere teşekkür etti.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası evlat nöbetinde olan aileler, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67'nci yaş gününü kutladıktan sonra hazırladıkları pastayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evindeki çocuklara gönderdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli personeller, HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan ailelerden pastayı teslim alarak Çocuk Evine götürdü. Çocuk Evindeki çocuklar pastayı alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlayıp, "İyi ki doğdun millettin adamı, Cumhurbaşkanımız Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Çocuklar, pasta için de evlat nöbetindeki ailelere teşekkür etti.

Sedat Irmak
 

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