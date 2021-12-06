İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi kararlılıkla devam ediyor

Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi kararlılıkla devam ediyor
Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır’da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 827’inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi kararlılıkla devam ediyor - Tıkla İzle

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 827'inci gününde de sürüyor.

4 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Bayram Elhaman'ın annesi Ayten Elhaman, gece gündüz nöbette olduklarını kaydederek, dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

“Biz kuzularımızı istiyoruz”

Gözyaşları içerisinde bütün anne ve babalar olarak acı çektiklerini belirten anne Elhaman, “Biz 3 yıldır burada haklı olan davamızdayız. Biz, mücadele edeceğiz. Bizim evlatlarımızdan, ciğerimizden ne istediler. Bakın onlar korkup kaçtı. Kepenkleri kapatıp kaçtılar. Biz, sadece evlatlarımızı istiyoruz. Biz kuzularımızı istiyoruz. Dağlarda, taşlarda kuşlara, kurtlara yem olmasınlar. Bakın her 2 ayda bir, 3 ayda bir bizim yüreğimizi yakıyorlar. Öldü diyorlar yayınlıyorlar. Ben öldüğüne inanmıyorum. Çocuklarımız inşallah hepsi yaşıyordur. Belki kaçmak istemişlerdir. Onlar mağaralarda hapsetmişler. Çocuklarımızı istiyoruz, versinler. Anne ve babalar burada yılmayacağız. Yüz yılda geçse, bin yıl da geçse biz evlatlarımızı alacağız. Bakın ben engelli çocuğumu evde bırakıp geliyorum. Ne hakları var. Benim evladımı versinler. Bütün anne ve babalar dağda tek bir evlat kalana kadar mücadele edeceğiz. Sanmasınlar ki bir, iki gün oturup kalkacağız. Hayır kalkmayacağız, devam edeceğiz. Evlatlarımızı alacağız” diye konuştu.

Sedat Irmak
 

İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaştan teklif Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş’tan teklif
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki acılı baba Hacı Güger: Evlatlarımızı kullananların ağa babaları Amerika, İngiltere ve Fransadır Evlat nöbetindeki acılı baba Hacı Güger: 'Evlatlarımızı kullananların ağa babaları Amerika, İngiltere ve Fransa’dır'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki ailelerden CHPye helalleşme tepkisi Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’ye 'helalleşme' tepkisi
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anne, nişanlı oğlunun damatlığını 22 yıldır saklıyor Evlat nöbetindeki anne, nişanlı oğlunun damatlığını 22 yıldır saklıyor

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.