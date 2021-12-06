Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 827'inci gününde de sürüyor.

4 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Bayram Elhaman'ın annesi Ayten Elhaman, gece gündüz nöbette olduklarını kaydederek, dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

“Biz kuzularımızı istiyoruz”

Gözyaşları içerisinde bütün anne ve babalar olarak acı çektiklerini belirten anne Elhaman, “Biz 3 yıldır burada haklı olan davamızdayız. Biz, mücadele edeceğiz. Bizim evlatlarımızdan, ciğerimizden ne istediler. Bakın onlar korkup kaçtı. Kepenkleri kapatıp kaçtılar. Biz, sadece evlatlarımızı istiyoruz. Biz kuzularımızı istiyoruz. Dağlarda, taşlarda kuşlara, kurtlara yem olmasınlar. Bakın her 2 ayda bir, 3 ayda bir bizim yüreğimizi yakıyorlar. Öldü diyorlar yayınlıyorlar. Ben öldüğüne inanmıyorum. Çocuklarımız inşallah hepsi yaşıyordur. Belki kaçmak istemişlerdir. Onlar mağaralarda hapsetmişler. Çocuklarımızı istiyoruz, versinler. Anne ve babalar burada yılmayacağız. Yüz yılda geçse, bin yıl da geçse biz evlatlarımızı alacağız. Bakın ben engelli çocuğumu evde bırakıp geliyorum. Ne hakları var. Benim evladımı versinler. Bütün anne ve babalar dağda tek bir evlat kalana kadar mücadele edeceğiz. Sanmasınlar ki bir, iki gün oturup kalkacağız. Hayır kalkmayacağız, devam edeceğiz. Evlatlarımızı alacağız” diye konuştu.

Sedat Irmak



İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş’tan teklif

İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor

İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor