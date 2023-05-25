Evlat nöbetindeki anne: '4 yıldır HDP önünde evladımı istiyorum diye haykırıyorum'

Oğlunun 1 haziran 2015'te kandırılarak PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını iddia eden Mevlüde Üçdağ, Ramazan'ı Lice kırsalından götürüldüğünü söyledi.

Çocuğuna ‘teslim ol' çağrısında bulunan Üçdağ, “9 yıldır evladımın yolunu gözlüyorum. Evladımı çok özledim. Keşke dünya gözüyle oğlumu şu an görebilsem. Oğlum, artık sesime ses ol. 4 yıldır HDP önünde evladımı istiyorum diye haykırıyorum. Ben sadece onlardan (HDP) ciğerimi istiyorum. 9 yıldır dünya bana zindandır. Sürekli bir yanım eksik oluyor. Kimsenin hakkı yok bize bu zulmü yaşatmaya. Bizim artık bu zulme dur dememiz lazım. Oğlum nerede olursan ol, gel teslim ol” dedi.

Hasan Alan - Muhammet Hüseyin İçli

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