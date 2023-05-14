Evlat nöbetindeki anne, Anneler Günü'nde evladının teslim olduğu haberini aldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubu daha teslim oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, müjdeyi Anneler Günü'nden önce vererek, "Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

2023 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 39'a yükselirken, evlat nöbetinde 41. buluşma gerçekleşecek.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi 4 yıldan fazladır sürüyor. Kızı Zübeyde Koç'un 2013 yılında HDP'lilerce kandırılıp PKK terör örgütüne teslim edildiğini ileri süren Esmer Koç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek kızını almadan gitmeyeceğini vurgulamıştı.

Evladına ‘teslim ol' çağrısında bulunan Koç, “Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a kızım için geldim. Benim kızım 2013 yılında HDP mensuplarınca park bahanesiyle çarşıya götürülüp PKK'ya teslim edildi. 2014 yılında Dağkapı'ya gelip orada oturma eylemi başlattık. 10 senedir kızım için çalmadığım kapı kalmadı. Ben kızımı istiyorum. Artık yeter, bizim evlatlarımızı versinler. 45 yıldır fakir fukaranın çocuklarını dağa kaçırıp orada ölüme mahkum ediyorlar. Yavrum eğer sesimi duyup ve görüyorsan dön, gel. Orası senin yerin değil. O zalimlerin elinden kaç gel. Her yerde askerimiz ve polisimiz var. Gel teslim ol” ifadelerinde bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor. Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir aile daha evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek. Cumhuriyet'imizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek” ifadelerini kullandı.

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