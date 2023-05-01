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Evlat nöbetindeki anne: 'Çocuğumun hayalini elinden alıp silah verdiler'

Evlat nöbetindeki anne: 'Çocuğumun hayalini elinden alıp silah verdiler'
Evlat nöbetindeki anne: 'Çocuğumun hayalini elinden alıp silah verdiler'

Çocuklarının PKK terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Evlat nöbetindeki anne: 'Çocuğumun hayalini elinden alıp silah verdiler' - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 337 gündür sürüyor.

Oğlunun 1 Haziran 2015 tarihinde HDP'liler tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini söyleyen Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ, evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocuğundan şu ana kadar hiç haber alamadığını belirten Üçdağ, “Oğlum 1 Haziran 2015'te HDP tarafından kandırılıp dağa götürüldü. Çocuğumun 2 seferdir oy kullanacağı adres belirleniyor. Ama çocuğumdan hiç haber dahi alamıyorum. Düşmüşler milletvekilliği peşine. Biz buradan sürekli söylüyoruz, bizim hiçbir şeyde gözümüz yok. Çocuklarımızı bize geri verin yeter. Biz çocuklarımızla çok mutluyduk. Ama şimdi çocuklarımıza ulaşamıyoruz. Çocuğumun hayalini elinden alıp silah verdiler. Oğlum, ne olursun gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Artık gel, bu hasret bitsin” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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