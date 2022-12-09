Evlat nöbetindeki anne çocuğunun fotoğrafına bakıp gözyaşı döküyor

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti için umutlu bekleyiş bin 194'üncü gününde kararlılıkla sürüyor. Evladı Ramazan Üçdağ'ın 1 Haziran 2015 yılında terör örgütü PKK'nın pençesine takıldığını ileri süren anne Mevlüde Üçdağ, çocuğunun fotoğrafını karşısına alıp ‘teslim ol' çağrısında bulunurken hüngür hüngür ağladı.

“Oğlumun en büyük hayali hafız olmaktı”

Oğlunun HDP'nin aracılığıyla PKK terör örgütüne teslim edildiğini söyleyen gözü yaşlı anne, “8 yıldır evladımdan ayrıyım. Oğlum HDP'nin aracılığıyla PKK'ya teslim edildi. HDP ve PKK'nın bana bu acıyı çektirmeye hiçbir hakkı yok. Çocuğum gittiğinden bu yana dertlerimi içime ata ata sağlığımı kaybettim. Her şeyimden oldum. Oğlumun en büyük hayali hafız olmaktı. Ama maalesef HDP bırakmadı. Ne çocuğumun hayalini ne de benim hayalimi bırakmadı. Hayallerimiz hiçbir şekilde gerçekleşmedi” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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