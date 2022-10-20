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Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi

Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi
Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 144 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 144'üncü gününde devam ediyor. 8 yıl önce 23 yaşındayken kızı Hatun Çiçek'in dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katılan Nihan Çiçek (57), kızının hasretiyle yandığını söyledi.

Murat Başal

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