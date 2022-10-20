Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 144'üncü gününde devam ediyor. 8 yıl önce 23 yaşındayken kızı Hatun Çiçek'in dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katılan Nihan Çiçek (57), kızının hasretiyle yandığını söyledi.

Murat Başal

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