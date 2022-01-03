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Evlat nöbetindeki anne Demir: 'Oğlumu dağda sakat ettiler'

Evlat nöbetindeki anne Demir: 'Oğlumu dağda sakat ettiler'
Evlat nöbetindeki anne Demir: 'Oğlumu dağda sakat ettiler'

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 855'inci gününde de devam ediyor.

Evlat nöbetindeki anne Demir: 'Oğlumu dağda sakat ettiler' - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 855'inci gününde de sürüyor.

Diyarbakır'da oğlu 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, "Aziz'in annesiyim, 3 yıldır buradayız, HDP ciğerimizi koparıp götürdü bir daha da ses çıkmadı. Oğlumu orada sakat ettiler, oğlum hastanedeyken beni aradı, sakat olduğunu söyleyerek ‘gelin beni götürün' dedi. Bu HDP bize zulüm yapıyor, çocuklarımızı götürmüş açıklamada yapmıyor, onları serbeste bırakmıyor. 6 yıldır oğlumun peşindeyim, 3 yıldır sesini duymamışım. Oğlum gelmeyene kadar eylemi devam ettireceğim, neredeysen gel devletimize ve güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz güçlü bir devlettir, size kucak açıyor, arkadaşlarınıza söyleyip hep beraber gelin. Orası sizin yeriniz değil, dağ, taş ve mağarada ne işiniz var” dedi.

Murat Başal
 

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