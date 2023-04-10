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Evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun hayallerini çaldılar'

Evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun hayallerini çaldılar'
Evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun hayallerini çaldılar'

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 316 gündür aralıksız sürüyor.

Evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun hayallerini çaldılar' - Tıkla İzle

Oğlu Aziz için 4 senedir HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Güzide Demir, evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu. Çocuğunun 8 yıl önce HDP tarafından kandırılıp dağa gönderildiğini ifade eden Demir, “Oğlum Aziz için 4 senedir HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyorum. Çocuklarımız gelmeyene kadar buradan bir yere ayrılmayacağız. Benim oğlumu HDP kandırıp PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlum Aziz, bunlar senin hayallerini çaldı. 8 senedir senin peşindeyim. Orası senin yerin değil. Artık dön, güvenlik güçlerimize teslim ol” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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