Evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun hayallerini çaldılar'

Oğlu Aziz için 4 senedir HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Güzide Demir, evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu. Çocuğunun 8 yıl önce HDP tarafından kandırılıp dağa gönderildiğini ifade eden Demir, “Oğlum Aziz için 4 senedir HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyorum. Çocuklarımız gelmeyene kadar buradan bir yere ayrılmayacağız. Benim oğlumu HDP kandırıp PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlum Aziz, bunlar senin hayallerini çaldı. 8 senedir senin peşindeyim. Orası senin yerin değil. Artık dön, güvenlik güçlerimize teslim ol” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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