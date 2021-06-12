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Evlat nöbetindeki anne oğluna teslim olması için çağrıda bulundu

Evlat nöbetindeki anne oğluna teslim olması için çağrıda bulundu
Evlat nöbetindeki anne oğluna teslim olması için çağrıda bulundu

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 649’uncu gününde de sürüyor.

Evlat nöbetindeki anne oğluna teslim olması için çağrıda bulundu - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler 649'uncu günde de eyleme devam etti. 2010 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen anne Aynur Panay, 649 gündür HDP önündeki evlat nöbetini sürdürüyor.

Gözyaşları içinde konuşan ve oğlunun HDP ile PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Panay, "Oğlumu HDP'liler kaçırdı. Oğlum Emrah beni duyuyor ve görüyorsan kaçıp gelip teslim ol. Emrah seni çok özledim, yeter artık kaç gel teslim ol kurban olduğum" dedi.

Sedat Irmak
 

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