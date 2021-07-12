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Evlat nöbetindeki anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı

Evlat nöbetindeki anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 679 gündür devam ediyor.

Evlat nöbetindeki anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 679 gündür sürerken, aileler çocuklarının güvenlik kuvvetlerine teslim olması için çağrı yaptı. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden, 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eyleminde yer alan anne Aynur Panay, oğlundan 10 yıldır haber alamadığını belirterek, "HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlum çobandı, kandırıp götürdüler. Emrah, oradan kaç gel. Orası senin yerin değil, seni kandırıyorlar. Kurban olayım gel" diye konuştu.

Sedat Irmak

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