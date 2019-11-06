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Evlat nöbetindeki anneler Cumhurbaşkanına atkı örüyor

Evlat nöbetindeki anneler Cumhurbaşkanına atkı örüyor
Evlat nöbetindeki anneler Cumhurbaşkanına atkı örüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti 65'inci gününde de devam ederken burada bulunan anneler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için Türk bayrağı işlemeli atkı örmeye başladı.

Diyarbakır'da 65 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi devam ediyor. Anneler bir taraftan çocuklarını beklerken diğer tarafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'ye üzerinde ay yıldız işlemeli atkı örüyor.
 
 
Kızı Songül Akkuş'un (16) 2015 yılında kaçırılarak PKK-YPG'ye teslim edildiği iddiasıyla HDP önündeki ailelere destek verip oturma eylemine katılan Fatma Akkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'ye üzerinde ay yıldız işlemeli atkı ördüklerini belirterek, atkı örmek için destekte bulunan Gün Medya Grubu Başkanı Cengin Aygün'e teşekkür etti. Kızı Songül'ün evine dönünceye kadar HDP önünde eylemini sürdüreceğini belirten acılı anne Akkuş, "Kızım gelinceye kadar buradan kalkmayacağım ve asla bu eylemden de vazgeçmeyeceğim” dedi.
 
 
Songül Akkuş'un teyzesi Esma Akkuş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye gönderilmesi için atkı ördüklerini belirterek, yeğeni gelinceye kadar ablası ile birlikte oturma eylemini sürdüreceklerini söyledi. 

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