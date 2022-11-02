Evlat nöbetindeki anneler HDP'den yükselen müzik sesine tepki gösterdi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor. Anneler evlatlarının geri dönmeleri için, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.

Uğur Ulu

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