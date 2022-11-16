Evlat nöbetindeki anneler İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 82. haftada da eylemlerini devam ettirdi. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

“Eylemi terör yaptı, HDP de onlara arka verdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek HDP'nin kapatılmasını isteyen annelerden Ayten Koçhan, terör örgütünün bir kez daha kirli yüzünü gösterdiğini söyledi. Patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Koçhan, “Biz onlar gibi korkak değiliz. Biz korkakla iş görmeyiz. Birimiz ölse, binimiz geliriz. Bizi hiç korkutmasınlar. Biz onlar gibi (HDP, PKK) kalleşçe, gizli iş yapmıyoruz, yaparsak doğrudan yaparız. Evlatlarımızı versinler. İstanbul'daki patlamada ölenlerin akrabalarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımız var ve 6 vatandaşımız şehit oldu. Eylemi terör örgütü yaptı, HDP de onlara arka verdi. PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Sakın demesinler ‘bizden korkuyorlar' diye. Bir çocuğumuz dağda kalana kadar eyleme devam edeceğiz” dedi.

Uğur Ulu

İLGİLİ HABER Evlat nöbetinde olan aile sayısı 331’e yükseldi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.