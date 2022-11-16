İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlat nöbetindeki anneler İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

Evlat nöbetindeki anneler İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
Evlat nöbetindeki anneler İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan anneler, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Evlat nöbetindeki anneler İstanbul’daki terör saldırısını kınadı - Tıkla İzle

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 82. haftada da eylemlerini devam ettirdi. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

“Eylemi terör yaptı, HDP de onlara arka verdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek HDP'nin kapatılmasını isteyen annelerden Ayten Koçhan, terör örgütünün bir kez daha kirli yüzünü gösterdiğini söyledi. Patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Koçhan, “Biz onlar gibi korkak değiliz. Biz korkakla iş görmeyiz. Birimiz ölse, binimiz geliriz. Bizi hiç korkutmasınlar. Biz onlar gibi (HDP, PKK) kalleşçe, gizli iş yapmıyoruz, yaparsak doğrudan yaparız. Evlatlarımızı versinler. İstanbul'daki patlamada ölenlerin akrabalarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımız var ve 6 vatandaşımız şehit oldu. Eylemi terör örgütü yaptı, HDP de onlara arka verdi. PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Sakın demesinler ‘bizden korkuyorlar' diye. Bir çocuğumuz dağda kalana kadar eyleme devam edeceğiz” dedi.

Uğur Ulu

İLGİLİ HABER
Diyarbakırda ailelerin evlat nöbeti bin 170inci gününde devam ediyor Diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti bin 170’inci gününde devam ediyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetinde olan aile sayısı 331e yükseldi Evlat nöbetinde olan aile sayısı 331’e yükseldi
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun peşini bırakmayacağım Evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun peşini bırakmayacağım'

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.