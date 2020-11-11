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Evlat nöbetindeki Aydan Arslan: "Kızımın hayalleri vardı, PKK'lılar hayallerini çalıp dağa kaçırdı"

Evlat nöbetindeki Aydan Arslan:
Evlat nöbetindeki Aydan Arslan: "Kızımın hayalleri vardı, PKK'lılar hayallerini çalıp dağa kaçırdı"

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 436’ncı gününe girdi. Kızı Aysun Aslan’ın tek hayalinin öğretmen olmak olduğunu anlatan anne Aydan Arslan, "Kızım okuyordu ve hayalleri vardı. Kızımı hayallerini çalıp, dağa kaçırdılar" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 436'ncı gününe girdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, 436 gündür burada olduklarını ve kızını almadan gitmeyeceğini söyledi. Kızının kandırılıp zorla dağa götürüldüğünü aktaran anne Arslan, "Kızım 15 - 16 yaşındaydı ve neyin ne olduğunu bilmiyordu. Benim canımdan can aldılar. Kızımın hayali vardı ve tek hayali okumak ardından da öğretmen olmaktı. Kızımın hayallerini çaldılar ve dağa kaçıdırlar. Ben kızıma çağrıda bulunuyorum, beni görüyor ve duyuyor ise gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun. Asla korkmasın ve arkadaşlarıyla birlikte kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsunlar" diye konuştu.

Sedat Irmak
 

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