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Evlat nöbetindeki baba: 'Dağdaki terörist şehre gelip de adam götüremez'

Evlat nöbetindeki baba: 'Dağdaki terörist şehre gelip de adam götüremez'
Evlat nöbetindeki baba: 'Dağdaki terörist şehre gelip de adam götüremez'

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat direnişi kararlılıkla devam ediyor.

Evlat nöbetindeki baba: 'Dağdaki terörist şehre gelip de adam götüremez' - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 309 gündür ara vermeden sürüyor. Evladı Yusuf'un 5 Mayıs 2019 tarihinde HDP il binasından kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Celil Begdaş, oturma eyleminde kararlı olduklarını ifade etti.

Oğlunun montunun HDP il binasından çıktığını belirten Begdaş, “Benim oğlum 5 Mayıs 2019 tarihinde HDP il binasından kandırılarak dağa götürüldü. Oğlumun montu ve kimliği HDP binasından çıktı. Gece gündüz burada evladım için nöbet tutuyorum. Ramazan ayında da sahur ve iftarımı burada yapıyorum. Bizim çocuklarımızı HDP götürmüş. Dağdaki terörist şehre gelip de adam götüremez. Bunun da aracısı HDP'dir. HDP'ye buradan vicdana gel diye sesleniyorum. Ben de bir Kürdüm. Ama siz Kürtlere zulüm yapıyorsunuz. Sizin bu memlekette Kürtlere yaptığınız zulmü kimse yapmadı” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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