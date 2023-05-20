İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlat nöbetindeki baba: 'Evladımın 10 senedir sesini duyamıyorum'

Evlat nöbetindeki baba: 'Evladımın 10 senedir sesini duyamıyorum'
Evlat nöbetindeki baba: 'Evladımın 10 senedir sesini duyamıyorum'

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat direnişi kararlılıkla HDP il binası önünde devam ediyor.

Evlat nöbetindeki baba: 'Evladımın 10 senedir sesini duyamıyorum' - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini başlatan ailelerin çocuklarını HDP binasının önündeki çadırda bekleyişi bin 256 gündür aralıksız sürüyor. Siirt'in Şirvan ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, çocuğundan 2014 yılından bu yana haber alamadığını belirtti.

Terör örgütü mensuplarının çocuğu Yusuf'un 2019 yılında sözde ‘öldü' haberini yaydıklarını ileri süren Ödümlü, “2014 yılında benim oğlumu HDP'liler kandırıp dağa götürdü. 2019'da oğlum için sözde ‘öldü' haberini yaydılar. Ailecek bu hüzünle yaşıyoruz. Bunların ne hakkı var da çocuklarımıza, bize bu acıyı yaşatıyor? Dünyada böyle bir örgüt yeryüzüne gelmemiş. Sözde Kürt hakkını savunuyoruz diyorlar, ama evladımın 10 senedir sesini duyamıyorum. Böyle Kürt hakkını savunma mı olur? Bunlar Kürtler bitirdi. Kürt gençlerinin hepsini ölüme sevk ediyorlar” dedi.

Evladına ‘teslim ol' çağrısında bulunan Ödümlü, “Oğlum gel, ailene, yuvana dön. Seni çok özledik. Annen, ben hepimiz yokluğunda perişan olduk. Oraya gittiğin için kimse bize selam vermiyor. Yazık, günah olmadı mı? Devletimizin askerine ve polisine teslim ol. Geri dönersen herhangi bir ceza uygulanmayacak. Devletimiz şefkatli bir devlettir. Oradaki bütün gençlerle birlikte artık dönün” diye konuştu.

Muhammet Hüseyin İçli

İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anne, Anneler Gününde evladının teslim olduğu haberini aldı Evlat nöbetindeki anne, Anneler Günü’nde evladının teslim olduğu haberini aldı
İLGİLİ HABER
Bakan Soylu: “Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor” Bakan Soylu: “Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor”
İLGİLİ HABER
Ailelerin evlat nöbeti bin 346ncı gününde Ailelerin evlat nöbeti bin 346’ncı gününde

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.