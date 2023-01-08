Evlat nöbetindeki baba: 'Mücadelemizden HDP ve PKK rahatsızlık duyuyor'

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 224 gündür sürüyor. Oğlu Özkan Aydın için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, oturma eylemlerinin 4'üncü yılında da kararlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Evladının 8 yıl önce HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Aydın, “Evladım Özkan Aydın 15 yaşındayken HDP'liler tarafından kandırılarak 8 yıldır örgüte gönderilmiş. Biz burada annelerimizle birlikte evlat mücadelesi verirken, sözde insan hakkını savunan insanlardan hiçbiri gelip de ziyarette bulunmadı. Yeri geldiği zaman diyorlar ki 'HDP siyasi bir partidir.' Eğer HDP siyasi bir parti olmuş olsaydı 18 yaşının altındaki evlatlarımızı partilerinin içine alıp da örgüte göndermezlerdi. Bu mücadelemizden HDP ve PKK büyük bir rahatsızlık duyuyor. Hiç kimsenin gücü bu çadırı kaldırmaya asla yetmeyecek. Biz sonuna kadar evlat mücadelemize devam edeceğiz. Bu çadırdan rahatsızlık duyanlar varsa da evladımızı getirsin” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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