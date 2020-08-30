İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evlat nöbetindeki baba PKK'lılar pusu kurdu demişti, evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu

Evlat nöbetindeki baba PKK'lılar pusu kurdu demişti, evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu
Evlat nöbetindeki baba PKK'lılar pusu kurdu demişti, evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın’ın babası Süleyman Aydın'ın önceki gece geç saatlerde PKK’lıların evinin penceresinin altında pusu kurduğunu iddia etmesinin ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede, pompalı tüfek fişeği, eldiven ve gömlek bulundu.

Evlat nöbetindeki baba PKK’lılar pusu kurdu demişti, evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu - Tıkla İzle

Ailelerin çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti sürerken, evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın dün PKK'lıların evinin penceresinin altına gelerek pusu kurduğunu iddia etti. Olayın ardından güvenlik güçleri, Aydın'ın evinin etrafında incelemelerde bulundu. Polisin evin çevresinde yaptığı incelemede 1 adet pompalı tüfek fişeği, 1 adet eldiven ve 1 adet kareli gömlek bulundu. Bulunan materyaller polis ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Sedat Irmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.