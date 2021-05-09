Evlat nöbetindeki babadan dağdaki oğluna "Teslim ol" çağrısı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 616'ıncı gününe girdi. Aileler İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü.

"Evlatlarımız için eylemimize devam ediyoruz"

İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de çayına ilaç katılarak dağa götürülen oğlu Tuncay için evlat nöbetine kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Kısıtlama bizi pek fazla etkilemedi, çünkü bizler çadıra gidemesek de kaldığımız otelin bahçesinde evlatlarımız için eylemimize devam ediyoruz” dedi.

"Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da anneler ile yaptığı görüşmede dağda olan ve terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan gençlere yaptığı çağrıyı da değerlendiren baba Bingöl, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, ilk günden bu yana bizlere desteğini esirgemedi. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve İçişleri Bakanımız ile güvenlik güçlerimizden razı olsun. Dağdaki çocuklar da Allah'ın izniyle tek tek gelip teslim olacaklarına inanıyorum. Herhangi biz ceza ve işkence yok, işkence ve ceza var diyenlerde yalan söylüyorlar. Çocuklarda artık bunu biliyor ve bilmeleri lazım" diye konuştu.

Oğlu Tuncay'a da çağrıda bulunan baba Bingöl, oğlunun kendisini duyup görüyorsa arkadaşlarıyla birlikte kaçıp teslim olmasını istedi.

Sedat Irmak

