Evlat nöbetindeki babadan HDP ve PKK'ya sert tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 644'üncü gününde de sürerken, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş, bazı sosyal medya hesaplarından oğlunun çıkan çatışmalarda öldüğüne dair yalan haberlere tepki gösterdi.

“Allah böyle Kürt partisinin belasını versin”

HDP'nin Kürtlere zulümden başka bir şey yapmadığını belirten baba Begdaş, “644 gündür bu hırsız partisinin önündeyiz. Sözde Kürt partisidir Allah böyle Kürt partisinin belasını versin, Allah onları kahretsin. Burada bulunan ailelere zulümden başka bir şey yapmadılar. Bizlere zulüm ve işkence çektirdiler. Yetmemiş gibi bizleri burada yıldırmaya kalkıyorlar. Biz burada bütün aileler Mustafalar da ölse Yusuflar da gitse biz buradan kalkmayacağız” dedi.

“Benim oğlum asker, polis öldürmeden ölsün”

Bazı sosyal medya hesaplarında çocuğunun öldüğüne dair yalan haberler paylaşıldığını belirten baba Begdaş, “Bizlere buradan kalkmamız için yalan paylaşımlarda bulunuyorlar. Nurettin Demirtaş burada bulunan ailelere, ‘Kalksınlar oradan gelsinler onları çocuklarıyla görüştüreyim' gibi açıklamalarda bulunmuştu. Benin oğlum cezaevinde mi? beni oğlumla görüştürüyor. Eğer samimiysen, gerçek Kürtsen ve gerçek siyasi partiysen bizim çocuklarımızı bırakın. Ben istemiyorum benim oğlumun orada olmasını, benim oğlum orada asker ve polis öldüreceğine cenazesi gelsin. Sesim HDP'lilere gidiyor tekrar söylüyorum. Benim oğlum asker, polis öldürmeden ölsün” diye konuştu.

“Bizi asla yıldıramazlar sonuna kadar buradayız”

Haklı davalarından asla vazgeçmeyeceğinin altını çizen baba Begdaş, “Buradan kalkmayacağım onların da peşini bırakmayacağım. Ben buradayım. Ne ben ne Mustafa'nın annesi nede Fatih'in babası hiç kimse buradan kalkmayacaktır. Ben buradan bütün Diyarbakır halkına sesleniyorum gün bugündür. Gelin bunlar bizi parçalayıp bölecekler bu gemi batarsa herkes batacaktır. Beni asla yıldıramazlar hiçbir ailemizi yıldıramazlar. Biz buradayız sonuna kadar buradayız. Hiçbir zaman devlet ile buraya gelmedim, ben hiçbir partili değilim benim ciğerim yanmış ben ciğerim için buradayım. Benim oğlumun ölüsü gelse de ben buradan kalkmayacağım” şeklinde konuştu.

Sedat Irmak

