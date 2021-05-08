Evlat nöbetindeki babanın kararlı duruşu

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 615'inci gününe girdi. Aileler İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü.

“Bu eylemi bırakmayacağım, onların tepesinden de inmeyeceğim”

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan Yusuf Erdinç, 6 yıl önce üniversitede okurken terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail için HDP il binası önünde evlat nöbetine katılmıştı. Oğlunun İstanbul Marmara Üniversitesinde Hukuk okuduğunu, 2015'ten bu yana oğlunu bulamadığını söyledi. Oğlunu HDP'den istediğini belirten baba Erdinç, “HDP'den başka kimse bu pisliği yapamaz. 22 aydır buradayım. 22 senede kalsa kararlıyım. Bu eylemi bırakmayacağım, onların tepesinden de inmeyeceğim. Ya cesedim buradan gidecek, ya da oğlumu onlardan koparıp gideceğim. Allah'ın izniyle. Hastalıktan dolayı çadıra gitmiyoruz. Otelde eylemimize devam ediyoruz. Ben buradan oğlumu çağırıyorum. Etrafına bak, eğer bir HDP'li vekilin çocukları orada bulunursa sende orada kal. Fakir, fukaranın çocuklarını dağa çıkarmışlar” dedi.

Rıdvan Kılıç - Mert Günaydın

